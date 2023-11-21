Харків’яни пропонують Терехову встановити автомати для прийому пластику
На сайті Харківської міськради опубліковано петицію, автор якої пропонує створити у місті фандомати – автомати для прийому пластикових пляшок.
«Харків – європейське місто, яке кожного року приймає тисячі туристів та гостей з інших країн. Місто повинне розвиватися та брати приклад ї європейських країни. У багатьох країнах Європи та світу на вулицях в місцях масового скупчення людей можна зустріти фандомати. Це автомати, які обмінюють пластикові та інші пляшки, наприклад, алюмінієві, на гроші або спеціальні чеки, за які можна купити, приміром, корм для тварин або пакети для собак», – пише автор петиції Валерій Дмитрієв.
Він також зазначив, що таким чином люди матимуть стимул сортувати сміття та обмінювати пляшки на гроші.
«Це дуже потрібна ініціатива, яка заохочує людей до розумного збору і використання пластику та покращення екологічного стану міста», – переконаний автор.
Щоб петицію розглянула Харківська міськрада, вона має набрати 5000 голосів харків’ян за 90 днів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автоматы, госровет, муссор, петиция, пластик, терехов, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради опубліковано петицію, автор якої пропонує створити у місті фандомати – автомати для прийому пластикових пляшок.".