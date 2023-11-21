Харьковчане предлагают Терехову установить автоматы для приема пластика

На сайте Харьковского горсовета опубликована петиция, автор которой предлагает создать в городе фандоматы — автоматы для приема пластиковых бутылок.

«Харьков – европейский город, ежегодно принимающий тысячи туристов и гостей из других стран. Город должен развиваться и брать пример ее европейских стран. Во многих странах Европы и мира на улицах в местах массового скопления людей можно встретить фандоматы. Это автоматы, которые обменивают пластиковые и другие бутылки, например алюминиевые, на деньги или специальные чеки, за которые можно купить, например, корм для животных или пакеты для собак», — пишет автор петиции Валерий Дмитриев.

Он также отметил, что таким образом у людей будет стимул сортировать мусор и обменивать бутылки на деньги.

«Это очень нужная инициатива, поощряющая людей к разумному сбору и использованию пластика и улучшению экологического состояния города», – убежден автор.

Чтобы петицию рассмотрел Харьковский горсовет, она должна набрать 5000 голосов харьковчан за 90 дней.