Харьковчане предлагают Терехову установить автоматы для приема пластика
На сайте Харьковского горсовета опубликована петиция, автор которой предлагает создать в городе фандоматы — автоматы для приема пластиковых бутылок.
«Харьков – европейский город, ежегодно принимающий тысячи туристов и гостей из других стран. Город должен развиваться и брать пример ее европейских стран. Во многих странах Европы и мира на улицах в местах массового скопления людей можно встретить фандоматы. Это автоматы, которые обменивают пластиковые и другие бутылки, например алюминиевые, на деньги или специальные чеки, за которые можно купить, например, корм для животных или пакеты для собак», — пишет автор петиции Валерий Дмитриев.
Он также отметил, что таким образом у людей будет стимул сортировать мусор и обменивать бутылки на деньги.
«Это очень нужная инициатива, поощряющая людей к разумному сбору и использованию пластика и улучшению экологического состояния города», – убежден автор.
Чтобы петицию рассмотрел Харьковский горсовет, она должна набрать 5000 голосов харьковчан за 90 дней.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автоматы, госровет, муссор, петиция, пластик, терехов, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета опубликована петиция, автор которой предлагает создать в городе фандоматы — автоматы для приема пластиковых бутылок.".