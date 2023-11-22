Низка тролейбусів у Харкові раніше завершить рух і змінить маршрут трамвай
Тролейбуси №1, 3, 6 та 35 22 листопада у Харкові завершать свою роботу раніше (близько 20:30, залежно від відстані до кінцевої зупинки) через неможливість заїзду в депо. Також з 21:00 до закінчення руху змінить маршрут трамвай №8.
Причина – необхідність провести аварійний ремонт контактної мережі, повідомляє пресслужба міськради.
Рух трамваїв №8 буде припинено з 21:00 на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Мухачова, та тролейбусів на пр. Героїв Сталінграду, на ділянці від пр. Гагаріна до пр. Льва Ландау, а також на вул. Тролейбусній.
Трамваї курсуватимуть так: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова».
Читайте також: У Харкові знайшли гроші на безкоштовний проїзд та відновлення інфраструктури
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: движение, міськрада, трамвай, троллейбус, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Низка тролейбусів у Харкові раніше завершить рух і змінить маршрут трамвай»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 18:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбуси №1, 3, 6 та 35 22 листопада у Харкові завершать свою роботу раніше (близько 20:30, залежно від відстані до кінцевої зупинки) через неможливість заїзду в депо. Також з 21:00 до закінчення руху змінить маршрут трамвай №8.".