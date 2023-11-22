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Низка тролейбусів у Харкові раніше завершить рух і змінить маршрут трамвай

Суспільство 18:17   22.11.2023
Олена Нагорна
Низка тролейбусів у Харкові раніше завершить рух і змінить маршрут трамвай

Тролейбуси №1, 3, 6 та 35 22 листопада у Харкові завершать свою роботу раніше (близько 20:30, залежно від відстані до кінцевої зупинки) через неможливість заїзду в депо. Також з 21:00 до закінчення руху змінить маршрут трамвай №8.

Причина – необхідність провести аварійний ремонт контактної мережі, повідомляє пресслужба міськради.

Рух трамваїв №8 буде припинено з 21:00 на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Мухачова, та тролейбусів на пр. Героїв Сталінграду, на ділянці від пр. Гагаріна до пр. Льва Ландау, а також на вул. Тролейбусній.

Трамваї курсуватимуть так: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова».

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 18:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбуси №1, 3, 6 та 35 22 листопада у Харкові завершать свою роботу раніше (близько 20:30, залежно від відстані до кінцевої зупинки) через неможливість заїзду в депо. Також з 21:00 до закінчення руху змінить маршрут трамвай №8.".