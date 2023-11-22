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Ряд троллейбусов в Харькове раньше завершит движение и изменит маршрут трамвай

Общество 18:17   22.11.2023
Елена Нагорная
Ряд троллейбусов в Харькове раньше завершит движение и изменит маршрут трамвай

Троллейбусы №1, 3, 6 и 35 22 ноября в Харькове завершат свою работу раньше (около 20:30, в зависимости от расстояния до конечной остановки) в связи с невозможностью заезда в депо. Также с 21:00 и до окончания движения изменит маршрут трамвай №8.

Причина — необходимость провести аварийный ремонт контактной сети, сообщает пресс-служба горсовета.

Движение трамваев №8 будет прекращено с 21:00 по пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачева, и троллейбусов по пр. Байрона, на участке от пр. Гагарина до пр. Льва Ландау, а также по ул. Троллейбусной.

Трамваи будут курсировать так: разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – разворотный круг «Ул. Мухачева».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 18:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбусы №1, 3, 6 и 35 22 ноября в Харькове завершат свою работу раньше (около 20:30, в зависимости от расстояния до конечной остановки) в связи с невозможностью заезда в депо. Также с 21:00 и до окончания движения изменит маршрут трамвай №8.".