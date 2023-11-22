Live
  • Ср 22.11.2023
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.47

У Харкові дітям загиблих воїнів щомісяця виплачуватимуть 8 тис. грн

Суспільство 14:33   22.11.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові дітям загиблих воїнів щомісяця виплачуватимуть 8 тис. грн

Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії ухвалили рішення про виплату грошової допомоги дітям загиблих військових і містянам з хронічним захворюванням нирок.

Як повідомили у Харківській міськраді, дітям загиблих захисників і захисниць України щомісяця виплачуватимуть 8 тисяч гривень. Ці кошти неповнолітні отримуватимуть, поки їм не виповниться 18 років.

Харків’ян, які мають хронічне захворювання нирок фінансова підтримка передбачається на транспортування до медзакладів, розташованих на території міста, а також для проведення за життєвими показаннями амбулаторного гемодіалізу. Таким жителям виплатять одноразову грошову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень.

Читайте також: Проєкт бюджету Харкова на 2024 рік схвалено – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 22 листопада: агент ФСБ, НР у метро, летіли ракети
Головні новини Харкова 22 листопада: агент ФСБ, НР у метро, летіли ракети
22.11.2023, 14:45
У Харкові дітям загиблих воїнів щомісяця виплачуватимуть 8 тис. грн
У Харкові дітям загиблих воїнів щомісяця виплачуватимуть 8 тис. грн
22.11.2023, 14:33
Залізничну станцію у Харкові перейменували – офіційно
Залізничну станцію у Харкові перейменували – офіційно
22.11.2023, 13:31
Як метро Харкова прикрасили до Нового року: кадри зі станції «Університет»
Як метро Харкова прикрасили до Нового року: кадри зі станції «Університет»
22.11.2023, 13:45
“Неадекватні матері приїхали”: як вивозили 37 дітей Харківщини з РФ
“Неадекватні матері приїхали”: як вивозили 37 дітей Харківщини з РФ
22.11.2023, 09:49
Збільшили кредит для розвитку бізнесу, за яким Харків відшкодовує відсотки
Збільшили кредит для розвитку бізнесу, за яким Харків відшкодовує відсотки
22.11.2023, 13:41

Новини за темою:

17:55
Харківські воїни показали ювелірну роботу на Бахмутському напрямку (відео)
12:16
«Не втомлюємося чатувати небо» – харківські воїни знищили ворожі дрони (відео)
12:22
Воїни врятували 9 цуценят та собаку зі зруйнованого селища на Харківщині
15:37
Попереджав воїнів про виходи з РСЗВ. Харківські волонтери евакуювали алабая
17:01
Техніки РФ на майже $8 млн підбили «пташки» харківської 92-ї ОШБр (відео)

Ви читали новину: «У Харкові дітям загиблих воїнів щомісяця виплачуватимуть 8 тис. грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 14:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії ухвалили рішення про виплату грошової допомоги дітям загиблих військових і містянам з хронічним захворюванням нирок.".