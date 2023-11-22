У Харкові дітям загиблих воїнів щомісяця виплачуватимуть 8 тис. грн
Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії ухвалили рішення про виплату грошової допомоги дітям загиблих військових і містянам з хронічним захворюванням нирок.
Як повідомили у Харківській міськраді, дітям загиблих захисників і захисниць України щомісяця виплачуватимуть 8 тисяч гривень. Ці кошти неповнолітні отримуватимуть, поки їм не виповниться 18 років.
Харків’ян, які мають хронічне захворювання нирок фінансова підтримка передбачається на транспортування до медзакладів, розташованих на території міста, а також для проведення за життєвими показаннями амбулаторного гемодіалізу. Таким жителям виплатять одноразову грошову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 14:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії ухвалили рішення про виплату грошової допомоги дітям загиблих військових і містянам з хронічним захворюванням нирок.".