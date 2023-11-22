У Харкові дітям загиблих воїнів щомісяця виплачуватимуть 8 тис. грн

Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії ухвалили рішення про виплату грошової допомоги дітям загиблих військових і містянам з хронічним захворюванням нирок.

Як повідомили у Харківській міськраді, дітям загиблих захисників і захисниць України щомісяця виплачуватимуть 8 тисяч гривень. Ці кошти неповнолітні отримуватимуть, поки їм не виповниться 18 років.

Харків’ян, які мають хронічне захворювання нирок фінансова підтримка передбачається на транспортування до медзакладів, розташованих на території міста, а також для проведення за життєвими показаннями амбулаторного гемодіалізу. Таким жителям виплатять одноразову грошову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень.