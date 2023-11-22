В Харькове детям погибших воинов будут ежемесячно выплачивать 8 тыс. грн

Депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии приняли решение о выплате денежной помощи детям погибших военных и горожанам с хроническим заболеванием почек.

Как сообщили в Харьковском горсовете, детям погибших защитников и защитниц Украины будут ежемесячно выплачивать 8 тысяч гривен. Эти средства несовершеннолетние будут получать, пока им не исполнится 18 лет.

Харьковчан, имеющих хроническое заболевание почек финансовая поддержка предполагается на транспортировку в медучреждения, расположенные на территории города, а также для проведения по жизненным показаниям амбулаторного гемодиализа. Таким жителям выплатят единоразовую денежную помощь в размере 10 тысяч гривен.