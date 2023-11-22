В Харькове детям погибших воинов будут ежемесячно выплачивать 8 тыс. грн
Депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии приняли решение о выплате денежной помощи детям погибших военных и горожанам с хроническим заболеванием почек.
Как сообщили в Харьковском горсовете, детям погибших защитников и защитниц Украины будут ежемесячно выплачивать 8 тысяч гривен. Эти средства несовершеннолетние будут получать, пока им не исполнится 18 лет.
Харьковчан, имеющих хроническое заболевание почек финансовая поддержка предполагается на транспортировку в медучреждения, расположенные на территории города, а также для проведения по жизненным показаниям амбулаторного гемодиализа. Таким жителям выплатят единоразовую денежную помощь в размере 10 тысяч гривен.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 14:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии приняли решение о выплате денежной помощи детям погибших военных и горожанам с хроническим заболеванием почек.".