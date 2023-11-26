На Салтівці у Харкові ремонтують гімназію
Капітальний ремонт однієї з гімназій, пошкоджених внаслідок обстрілів російською армією, триває у Київському районі.
Спеціалісти відновлюють фасад будівлі, ремонтують стіни, стелі, підлогу тощо. Майже половину запланованого обсягу робіт уже завершено.
«У цей навчальний заклад було пряме влучання, внаслідок чого частина фасаду була зруйнована, всередині також є пошкодження. Все це буде відремонтовано. Також тут встановлюватиму систему оповіщення для учнів та персоналу», – розповів заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Євген Пасенов.
У гімназії планується утеплити фасад, відремонтувати крышу, виконати каналізаційні та сантехнічні роботи. Ремонт проводитиме підрядна організація коштом державної субвенції.
Читайте також: На Харківщині збираються ліквідувати гімназію
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гимназия, киівський район, ремонт, салтовка, школа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Салтівці у Харкові ремонтують гімназію»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2023 в 14:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Капітальний ремонт однієї з гімназій, пошкоджених внаслідок обстрілів російською армією, триває у Київському районі.".