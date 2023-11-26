На Салтівці у Харкові ремонтують гімназію

Капітальний ремонт однієї з гімназій, пошкоджених внаслідок обстрілів російською армією, триває у Київському районі.

Спеціалісти відновлюють фасад будівлі, ремонтують стіни, стелі, підлогу тощо. Майже половину запланованого обсягу робіт уже завершено.

«У цей навчальний заклад було пряме влучання, внаслідок чого частина фасаду була зруйнована, всередині також є пошкодження. Все це буде відремонтовано. Також тут встановлюватиму систему оповіщення для учнів та персоналу», – розповів заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Євген Пасенов.

У гімназії планується утеплити фасад, відремонтувати крышу, виконати каналізаційні та сантехнічні роботи. Ремонт проводитиме підрядна організація коштом державної субвенції.