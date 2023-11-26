На Салтовке в Харькове ремонтируют гимназию
Капитальный ремонт одной из гимназий, поврежденных в результате обстрелов российской армией, продолжается в Киевском районе.
Специалисты восстанавливают фасад здания, ремонтируют стены, потолки, пол и пр. Почти половина запланированного объема работ уже выполнена.
«В это учебное заведение было прямое попадание, в результате чего была разрушена часть фасада, внутри также имеются повреждения. Это все будут ремонтировать. Также здесь установят систему оповещения для учащихся и персонала», — рассказал заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Евгений Пасенов.
В гимназии планируется утеплить фасад, отремонтировать кровлю, выполнить канализационные и сантехнические работы. Капремонт проводит подрядная организация за средства государственной субвенции.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гимназия, київський район, киевский район, ремонт, салтовка, школа;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 14:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Капитальный ремонт одной из гимназий, поврежденных в результате обстрелов российской армией, продолжается в Киевском районе.".