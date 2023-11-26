На Салтовке в Харькове ремонтируют гимназию

Капитальный ремонт одной из гимназий, поврежденных в результате обстрелов российской армией, продолжается в Киевском районе.

Специалисты восстанавливают фасад здания, ремонтируют стены, потолки, пол и пр. Почти половина запланированного объема работ уже выполнена.

«В это учебное заведение было прямое попадание, в результате чего была разрушена часть фасада, внутри также имеются повреждения. Это все будут ремонтировать. Также здесь установят систему оповещения для учащихся и персонала», — рассказал заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Евгений Пасенов.

В гимназии планируется утеплить фасад, отремонтировать кровлю, выполнить канализационные и сантехнические работы. Капремонт проводит подрядная организация за средства государственной субвенции.

Читайте также: На Харьковщине собираются ликвидировать гимназию