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На Салтовке в Харькове ремонтируют гимназию

Общество 14:39   26.11.2023
Оксана Якушко
На Салтовке в Харькове ремонтируют гимназию

Капитальный ремонт одной из гимназий, поврежденных в результате обстрелов российской армией, продолжается в Киевском районе.

Специалисты восстанавливают фасад здания, ремонтируют стены, потолки, пол и пр. Почти половина запланированного объема работ уже выполнена.

«В это учебное заведение было прямое попадание, в результате чего была разрушена часть фасада, внутри также имеются повреждения. Это все будут ремонтировать. Также здесь установят систему оповещения для учащихся и персонала», — рассказал заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Евгений Пасенов.

В гимназии планируется утеплить фасад, отремонтировать кровлю, выполнить канализационные и сантехнические работы. Капремонт проводит подрядная организация за средства государственной субвенции.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 14:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Капитальный ремонт одной из гимназий, поврежденных в результате обстрелов российской армией, продолжается в Киевском районе.".