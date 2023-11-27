Маніпуляції на торгах: у Харкові підрядник привласнив понад 2 млн гривень

У Харкові фірма-підрядник виграла тендер на 2,4 млн грн через змову на відкритих торгах.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2019 році одне з КП провело відкриті торги щодо закупівлі світильників та освітлювальної арматури для парку за бюджетні кошти.

«Водночас рішенням Адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України встановлено, що підприємства, які брали участь у відкритих торгах у вказаній закупівлі, вчинили антиконкурентні узгоджені дії між собою, що спричинило спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у відкритих торгах», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці додали, що таким чином торги фактично відбулися без конкурентної процедури, передбаченої законом. Внаслідок незаконних дій компанія-переможець привласнила бюджетні кошти в сумі майже 2,4 млн гривень.

Через виявлені порушення прокуратура звернулася до суду з позовом про скасування результатів торгів та повернення коштів замовнику.

Суд задовольнив позов. Тепер фірма-переможець має повернути майже 2,4 млн грн КП як іншій стороні договору. Ці кошти будуть стягнуті в дохід держави.