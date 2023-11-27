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Манипуляции на торгах: в Харькове подрядчик присвоил более 2 млн гривен

Общество 11:18   27.11.2023
Виктория Яковенко
Манипуляции на торгах: в Харькове подрядчик присвоил более 2 млн гривен Фото: id-legalgroup.com

В Харькове фирма-подрядчик выиграла тендер на 2,4 млн грн из-за сговора на открытых торгах.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2019 году один из КП провело открытые торги по закупке светильников и осветительной арматуры для парка за бюджетные средства.

«В то же время решением Административной коллегии Восточного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины установлено, что предприятия, участвовавшие в открытых торгах в указанной закупке, совершили антиконкурентные согласованные действия между собой, что повлекло за собой искажение результатов торгов путем согласования своего поведения во время подготовки конкурсов на открытых торгах», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители добавили, что таким образом торги фактически прошли без конкурентной процедуры, предусмотренной законом. В результате незаконных действий компания-победитель присвоила бюджетные средства в сумме почти 2,4 млн гривен.

Из-за выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с иском об отмене результатов торгов и возврате средств заказчику.

Суд удовлетворил иск. Теперь фирма-победитель должна вернуть почти 2,4 млн гривен КП как другой стороне договора. Эти средства будут взысканы в доход государства.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 11:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове фирма-подрядчик выиграла тендер на 2,4 млн грн из-за сговора на открытых торгах.".