Біля будівель у Харкові встановлюють переходи для захисту пішоходів (фото)

На вулицях у Харкові монтують криті пішохідні переходи, які мають захистити пішоходів від бурульок та снігу.

“У рамках підготовки до зими бригади КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” встановлюють пішохідні переходи, – повідомила пресслужба Харківської міськради. – Вони призначені для захисту пішоходів від падіння снігу та бурульок”.

За інформацією мерії, переходи вже змонтували на вулицях Лермонтовській, Пушкінській, проспекті Героїв Харкова та площі Конституції.

“Станом на 29 листопада загальний обсяг проведених робіт становив понад 100 метрів”, – відзвітували чиновники.