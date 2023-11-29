Біля будівель у Харкові встановлюють переходи для захисту пішоходів (фото)
Фото: пресслужба ХМР
На вулицях у Харкові монтують криті пішохідні переходи, які мають захистити пішоходів від бурульок та снігу.
“У рамках підготовки до зими бригади КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” встановлюють пішохідні переходи, – повідомила пресслужба Харківської міськради. – Вони призначені для захисту пішоходів від падіння снігу та бурульок”.
За інформацією мерії, переходи вже змонтували на вулицях Лермонтовській, Пушкінській, проспекті Героїв Харкова та площі Конституції.
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“Станом на 29 листопада загальний обсяг проведених робіт становив понад 100 метрів”, – відзвітували чиновники.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 10:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулицях у Харкові монтують криті пішохідні переходи, які мають захистити пішоходів від бурульок та снігу".