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Біля будівель у Харкові встановлюють переходи для захисту пішоходів (фото)

Суспільство 10:06   29.11.2023
Оксана Горун
Біля будівель у Харкові встановлюють переходи для захисту пішоходів (фото) Фото: пресслужба ХМР

На вулицях у Харкові монтують криті пішохідні переходи, які мають захистити пішоходів від бурульок та снігу.

“У рамках підготовки до зими бригади КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” встановлюють пішохідні переходи, – повідомила пресслужба Харківської міськради. – Вони призначені для захисту пішоходів від падіння снігу та бурульок”.

Переходи на вулицях Харкова для захисту від бурульок 2
Фото: пресслужба ХМР

За інформацією мерії, переходи вже змонтували на вулицях Лермонтовській, Пушкінській, проспекті Героїв Харкова та площі Конституції.

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“Станом на 29 листопада загальний обсяг проведених робіт становив понад 100 метрів”, – відзвітували чиновники.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 10:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулицях у Харкові монтують криті пішохідні переходи, які мають захистити пішоходів від бурульок та снігу".