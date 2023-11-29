У зданий в Харькове устанавливают переходы для защиты пешеходов (фото)
Фото: пресс-служба ХГС
На улицах в Харькове монтируют крытые пешеходные переходы, которые должны защитить пешеходов от сосулек и снега.
«В рамках подготовки к зиме бригады КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» устанавливают пешеходные переходы, — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. — Они предназначены для защиты пешеходов от падения снега и сосулек».
По информации мэрии, переходы уже смонтировали на улицах Лермонтовский, Пушкинской, проспекте Героев Харькова и площади Конституции.
Читайте также: Ветер поднимается в Харькове, Терехов предупредил о возможных обрывах проводов
«По состоянию на 29 ноября общий объем проведенных работ составил более 100 метров», — отчитались чиновники.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: безопасность, мэрия, непогода, снег, сосульки;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «У зданий в Харькове устанавливают переходы для защиты пешеходов (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 10:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улицах в Харькове монтируют крытые пешеходные переходы, которые должны защитить пешеходов от сосулек и снега".