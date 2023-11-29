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У зданий в Харькове устанавливают переходы для защиты пешеходов (фото)

Общество 10:06   29.11.2023
Оксана Горун
У зданий в Харькове устанавливают переходы для защиты пешеходов (фото) Фото: пресс-служба ХГС

На улицах в Харькове монтируют крытые пешеходные переходы, которые должны защитить пешеходов от сосулек и снега.

«В рамках подготовки к зиме бригады КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» устанавливают пешеходные переходы, — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. — Они предназначены для защиты пешеходов от падения снега и сосулек».

Переходы на улицах Харькова для защиты от сосулек 2
Фото: пресс-служба ХГС

По информации мэрии, переходы уже смонтировали на улицах Лермонтовский, Пушкинской, проспекте Героев Харькова и площади Конституции.

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«По состоянию на 29 ноября общий объем проведенных работ составил более 100 метров», — отчитались чиновники.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 10:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улицах в Харькове монтируют крытые пешеходные переходы, которые должны защитить пешеходов от сосулек и снега".