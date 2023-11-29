У зданий в Харькове устанавливают переходы для защиты пешеходов (фото)

На улицах в Харькове монтируют крытые пешеходные переходы, которые должны защитить пешеходов от сосулек и снега.

«В рамках подготовки к зиме бригады КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» устанавливают пешеходные переходы, — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. — Они предназначены для защиты пешеходов от падения снега и сосулек».

По информации мэрии, переходы уже смонтировали на улицах Лермонтовский, Пушкинской, проспекте Героев Харькова и площади Конституции.

«По состоянию на 29 ноября общий объем проведенных работ составил более 100 метров», — отчитались чиновники.