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На Харківщині посеред війни висадили 3,8 млн дерев (фото)

Суспільство 07:40   29.11.2023
Оксана Горун
На Харківщині посеред війни висадили 3,8 млн дерев (фото) Фото: Слобожанський лісовий офіс

Восени лісничі на Харківщині продовжували відновлювати ліси, попри обстріли та мінування.

У Харківській області за час осінньої посадкової компанії висадили 3,8 млн сіянців дерев. Про це повідомили у Слобожанському лісовому офісі.

“Найбільші обсяги робіт із садіння лісу виконанні у Зміївській філії – 2, 5 млн та близько 800 тисяч штук – у Гутянській філії”, – пояснили лісничі.

Садять дерева 2
Фото: Слобожанський лісовий офіс

Вони наголосили, що зараз дещо змінили підхід до створення лісів. Фахівці акцентують увагу на створенні насаджень на землях, що були передані громадами.

“Майже половину лісів було створено шляхом лісорозведення”, – уточнили у Слобожанському лісовому офісі.

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Садять дерева 3
Фото: Слобожанський лісовий офіс

Загалом у 2023 році на Харківщині та Полтавщині лісничі висадили понад 18,3 млн сіянців листяних та хвойних порід дерев.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 07:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Восени лісничі на Харківщині продовжували відновлювати ліси, попри обстріли та мінування".