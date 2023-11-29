На Харківщині посеред війни висадили 3,8 млн дерев (фото)
Восени лісничі на Харківщині продовжували відновлювати ліси, попри обстріли та мінування.
У Харківській області за час осінньої посадкової компанії висадили 3,8 млн сіянців дерев. Про це повідомили у Слобожанському лісовому офісі.
“Найбільші обсяги робіт із садіння лісу виконанні у Зміївській філії – 2, 5 млн та близько 800 тисяч штук – у Гутянській філії”, – пояснили лісничі.
Вони наголосили, що зараз дещо змінили підхід до створення лісів. Фахівці акцентують увагу на створенні насаджень на землях, що були передані громадами.
“Майже половину лісів було створено шляхом лісорозведення”, – уточнили у Слобожанському лісовому офісі.
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Загалом у 2023 році на Харківщині та Полтавщині лісничі висадили понад 18,3 млн сіянців листяних та хвойних порід дерев.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деревья, ліс, озеленение, Слобожанский лесной офис;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 07:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Восени лісничі на Харківщині продовжували відновлювати ліси, попри обстріли та мінування".