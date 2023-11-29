На Харьковщине посреди войны высадили 3,8 млн деревьев (фото)
Осенью лесничие на Харьковщине продолжали восстанавливать леса, несмотря на обстрелы и минирования.
В Харьковской области за время осенней посадочной компании высадили 3,8 млн сеянцев деревьев. Об этом проинформировали в Слобожанском лесном офисе.
«Наибольшие объемы работ по посадке леса выполнены в Змиевском филиале – 2,5 млн и около 800 тысяч штук – в Гутянском филиале», — пояснили лесничие.
Они отметили, что сейчас несколько изменили подход к созданию лесов. Специалисты делают акцент на создании насаждений на землях, переданных громадами.
«Почти половина лесов была создана путем лесоразведения», — уточнили в Слобожанском лесном офисе.
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Всего за 2023 год на Харьковщине и Полтавщине лесничие ГП «Леса Украины» высадили более 18,3 млн сеянцев лиственных и хвойных пород деревьев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, ліс, лес, озеленение, Слобожанский лесной офис;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 07:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осенью лесничие на Харьковщине продолжали восстанавливать леса, несмотря на обстрелы и минирования".