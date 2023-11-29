Жителі трьох районів у Харкові вночі матимуть проблеми з водою: адреси
У частині вулиць в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському районах подаватимуть воду зі зниженим тиском з 23:00 29 листопада до 6:00 30 листопада.
Як повідомили у Харківській міськраді, це пов’язано з ремонтом на насосній станції в Індустріальному районі.
Адреси, де подаватимуть воду зі зниженим тиском:
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 13:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У частині вулиць в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському районах подаватимуть воду зі зниженим тиском з 23:00 29 листопада до 6:00 30 листопада.".