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Жителі трьох районів у Харкові вночі матимуть проблеми з водою: адреси

Суспільство 13:15   29.11.2023
Вікторія Яковенко
Жителі трьох районів у Харкові вночі матимуть проблеми з водою: адреси

У частині вулиць в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському районах подаватимуть воду зі зниженим тиском з 23:00 29 листопада до 6:00 30 листопада.

Як повідомили у Харківській міськраді, це пов’язано з ремонтом на насосній станції в Індустріальному районі.

Адреси, де подаватимуть воду зі зниженим тиском:

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У частині вулиць в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському районах подаватимуть воду зі зниженим тиском з 23:00 29 листопада до 6:00 30 листопада.".