Жителі трьох районів у Харкові вночі матимуть проблеми з водою: адреси

У частині вулиць в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському районах подаватимуть воду зі зниженим тиском з 23:00 29 листопада до 6:00 30 листопада.

Як повідомили у Харківській міськраді, це пов’язано з ремонтом на насосній станції в Індустріальному районі.

Адреси, де подаватимуть воду зі зниженим тиском: