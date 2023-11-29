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У жителей трех районов в Харькове ночью будут проблемы с водой: адреса

Общество 13:15   29.11.2023
Виктория Яковенко
У жителей трех районов в Харькове ночью будут проблемы с водой: адреса

В части улиц в Индустриальном, Немышлянском и Слободском районах будут подавать воду с пониженным давлением с 23:00 29 ноября до 6:00 30 ноября.

Как сообщили в Харьковском горсовете, это связано с ремонтом насосной станции в Индустриальном районе.

Адреса, где будут подавать воду с пониженным давлением:

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В части улиц в Индустриальном, Немышлянском и Слободском районах будут подавать воду с пониженным давлением с 23:00 29 ноября до 6:00 30 ноября.".