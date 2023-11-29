У жителей трех районов в Харькове ночью будут проблемы с водой: адреса

В части улиц в Индустриальном, Немышлянском и Слободском районах будут подавать воду с пониженным давлением с 23:00 29 ноября до 6:00 30 ноября.

Как сообщили в Харьковском горсовете, это связано с ремонтом насосной станции в Индустриальном районе.

Адреса, где будут подавать воду с пониженным давлением: