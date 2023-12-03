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“Легендарний Лижний експрес повертається”: призначено поїзд до зимових Карпат

Суспільство 12:15   03.12.2023
Олена Нагорна
“Легендарний Лижний експрес повертається”: призначено поїзд до зимових Карпат

3 грудня відкрився продаж квитків на швидкісній Інтерсіті+ №743, який поєднає Київ та гірськолижний курорт Славсько у Стрийському районі Львівської області.

Як повідомляють в “Укрзалізниці”, поїзд відправлятиметься з Києва, починаючи з 21 грудня, о 6:11, і прибуватиме до Славського о 14:00.

У зворотному напрямку, зі станції Славсько, поїзд виїжджатиме о 14:30 та прибуватиме до Києва о 22:26.

Квиток на рейс 21 грудня у першому класі коштує понад 902 гривні, у другому – 471.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 12:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 грудня відкрився продаж квитків на швидкісній Інтерсіті+ №743, який поєднає Київ та гірськолижний курорт Славсько у Стрийському районі Львівської області.".