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«Легендарный Лыжный экспресс возвращается»: назначен поезд в зимние Карпаты

Общество 12:15   03.12.2023
Елена Нагорная
«Легендарный Лыжный экспресс возвращается»: назначен поезд в зимние Карпаты slavsko.travel

3 декабря открылась продажа билетов на скоростной Интерсити+ №743, который соединит Киев и горнолыжный курорт Славское в Стрыйском районе Львовской области.

Как сообщают в «Укрзалізниці», поезд будет отправляться из Киева, начиная с 21 декабря, в 6:11, и прибывать в Славское в 14:00.

В обратном направлении, со станции Славское, поезд будет выезжать в 14:30 и прибывать в Киев в 22:26.

Билет на рейс 21 декабря в первом классе стоит более 902 гривен, во втором — 471.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 12:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 декабря открылась продажа билетов на скоростной Интерсити+ №743, который соединит Киев и горнолыжный курорт Славское в Стрыйском районе Львовской области.".