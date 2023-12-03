«Легендарный Лыжный экспресс возвращается»: назначен поезд в зимние Карпаты

3 декабря открылась продажа билетов на скоростной Интерсити+ №743, который соединит Киев и горнолыжный курорт Славское в Стрыйском районе Львовской области.

Как сообщают в «Укрзалізниці», поезд будет отправляться из Киева, начиная с 21 декабря, в 6:11, и прибывать в Славское в 14:00.

В обратном направлении, со станции Славское, поезд будет выезжать в 14:30 и прибывать в Киев в 22:26.

Билет на рейс 21 декабря в первом классе стоит более 902 гривен, во втором — 471.