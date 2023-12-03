Різке похолодання до -6: прогноз погоди в Харкові та області на 4 грудня

У понеділок, 4 грудня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями, опади не очікуються. На дорогах ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом доби показуватимуть 2 – 4 градуси морозу.

По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, денна – від 4 морозу до 1 градуса тепла.

Вітер західний, 7 – 12 м/с. По регіону місцями пориви 15 – 20 м/с.