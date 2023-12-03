Live
  • Нд 03.12.2023
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 36.35
  • EUR 39.72

Різке похолодання до -6: прогноз погоди в Харкові та області на 4 грудня

Суспільство 20:00   03.12.2023
Олена Нагорна
Різке похолодання до -6: прогноз погоди в Харкові та області на 4 грудня

У понеділок, 4 грудня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями, опади не очікуються. На дорогах ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом доби показуватимуть 2 – 4 градуси морозу.

По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, денна – від 4 морозу до 1 градуса тепла.

Вітер західний, 7 – 12 м/с. По регіону місцями пориви 15 – 20 м/с.

Читайте також: Потеплішає до +11 градусів: прогноз погоди в Харкові та області на 3 грудня

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Війська РФ сім разів за день атакували біля Синьківки на Харківщині – Генштаб
Війська РФ сім разів за день атакували біля Синьківки на Харківщині – Генштаб
03.12.2023, 20:38
Як у Харкові в школі № 134 живцем згоріли 30 псковських спецпризначенців
Як у Харкові в школі № 134 живцем згоріли 30 псковських спецпризначенців
09.12.2022, 14:10
Різке похолодання до -6: прогноз погоди в Харкові та області на 4 грудня
Різке похолодання до -6: прогноз погоди в Харкові та області на 4 грудня
03.12.2023, 20:00
Копи показали “драгери” після суботніх перевірок харківських водіїв (фото)
Копи показали “драгери” після суботніх перевірок харківських водіїв (фото)
03.12.2023, 17:40
Паводок на Харківщині: синоптики попередили про можливі затоплення
Паводок на Харківщині: синоптики попередили про можливі затоплення
03.12.2023, 16:24
Зеленський зробив кадрове призначення на Харківщині
Зеленський зробив кадрове призначення на Харківщині
03.12.2023, 11:08

Новини за темою:

08:49
Якою буде погода в грудні у Харкові: прогноз синоптиків
20:49
Мороз посилюється, до – 17. Прогноз погоди на Харківщині на 23 листопада
23:01
Зимова пауза, або Що роблять окупанти в мороз на Куп’янському напрямку
20:54
Мороз до -14, ожеледиця. Прогноз погоди в Харкові та області на 22 листопада
19:54
Яка погода очікується в Харкові та області 14 листопада – прогноз

Ви читали новину: «Різке похолодання до -6: прогноз погоди в Харкові та області на 4 грудня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 20:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 4 грудня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями, опади не очікуються. На дорогах ожеледиця.".