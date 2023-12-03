Різке похолодання до -6: прогноз погоди в Харкові та області на 4 грудня
У понеділок, 4 грудня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями, опади не очікуються. На дорогах ожеледиця.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом доби показуватимуть 2 – 4 градуси морозу.
По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, денна – від 4 морозу до 1 градуса тепла.
Вітер західний, 7 – 12 м/с. По регіону місцями пориви 15 – 20 м/с.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мороз, осадки, погода, понедельник, прогноз, снег, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 4 грудня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями, опади не очікуються. На дорогах ожеледиця.".