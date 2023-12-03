Резкое похолодание до -6: прогноз погоды в Харькове и области на 4 декабря
В понедельник, 4 декабря, в Харькове и области — облачно с прояснениями, существенные осадки не ожидаются. На дорогах гололед.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение суток будут показывать 2 — 4 градуса мороза.
По области ночная температура составит от 1 до 6 градусов мороза, дневная — от 4 мороза до 1 градуса тепла.
Ветер западный, 7 — 12 м/с. По региону местами порывы 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мороз, осадки, погода, понедельник, прогноз, снег, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 4 декабря, в Харькове и области — облачно с прояснениями, существенные осадки не ожидаются. На дорогах гололед.".