Резкое похолодание до -6: прогноз погоды в Харькове и области на 4 декабря

В понедельник, 4 декабря, в Харькове и области — облачно с прояснениями, существенные осадки не ожидаются. На дорогах гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение суток будут показывать 2 — 4 градуса мороза.

По области ночная температура составит от 1 до 6 градусов мороза, дневная — от 4 мороза до 1 градуса тепла.

Ветер западный, 7 — 12 м/с. По региону местами порывы 15 — 20 м/с.