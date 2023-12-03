Як під Харковом піклуються про птахів, які не полетіли в теплі краї (відео)
В екопарку під Харковом показали озеро, де знаходять прихисток лебеді та інші перелітні птахи, які не змогли відправитися зимувати до теплих країв.
Про таких пернатих небайдужі люди повідомляють майже щодня, пишуть у фейсбуці регіонального ландшафтного парку та зазначають, що фахівці годують цих птахів та доглядають їх.
“Тут сусідять представники різних видів, серед яких – лебеді, гуси, качки, навіть кури є водоплавні. Ось така галаслива та неспокійна компанія оживляє зимовий пейзаж на лебединому озері“, – розповідають у пресслужбі екопарку.
Відео: фейсбук екопарку
Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувався захід, також вже розміновано.
Читайте також: Левенята підростають у Харкові: екопарк опублікував відео
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: лебеди, птицы, Харьков., экопарк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Як під Харковом піклуються про птахів, які не полетіли в теплі краї (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 20:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку під Харковом показали озеро, де знаходять прихисток лебеді та інші перелітні птахи, які не змогли відправитися зимувати до теплих країв.".