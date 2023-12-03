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Як під Харковом піклуються про птахів, які не полетіли в теплі краї (відео)

Суспільство 20:47   03.12.2023
Олена Нагорна
Як під Харковом піклуються про птахів, які не полетіли в теплі краї (відео)

В екопарку під Харковом показали озеро, де знаходять прихисток лебеді та інші перелітні птахи, які не змогли відправитися зимувати до теплих країв.

Про таких пернатих небайдужі люди повідомляють майже щодня, пишуть у фейсбуці регіонального ландшафтного парку та зазначають, що фахівці годують цих птахів та доглядають їх.

Тут сусідять представники різних видів, серед яких – лебеді, гуси, качки, навіть кури є водоплавні. Ось така галаслива та неспокійна компанія оживляє зимовий пейзаж на лебединому озері“, – розповідають у пресслужбі екопарку.

Відео: фейсбук екопарку

Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувався захід, також вже розміновано.

Читайте також: Левенята підростають у Харкові: екопарк опублікував відео

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 20:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку під Харковом показали озеро, де знаходять прихисток лебеді та інші перелітні птахи, які не змогли відправитися зимувати до теплих країв.".