Як під Харковом піклуються про птахів, які не полетіли в теплі краї (відео)

В екопарку під Харковом показали озеро, де знаходять прихисток лебеді та інші перелітні птахи, які не змогли відправитися зимувати до теплих країв.

Про таких пернатих небайдужі люди повідомляють майже щодня, пишуть у фейсбуці регіонального ландшафтного парку та зазначають, що фахівці годують цих птахів та доглядають їх.

“Тут сусідять представники різних видів, серед яких – лебеді, гуси, качки, навіть кури є водоплавні. Ось така галаслива та неспокійна компанія оживляє зимовий пейзаж на лебединому озері“, – розповідають у пресслужбі екопарку.

Відео: фейсбук екопарку

Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувався захід, також вже розміновано.