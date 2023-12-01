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Левенята підростають у Харкові: екопарк опублікував відео

Суспільство 08:11   01.12.2023
Оксана Горун
Левенята підростають у Харкові: екопарк опублікував відео Фото: скриншот

Левенята, яких разом із батьками повернули до харківського екопарку влітку, вже виходять грати на вулицю.

“Наші левенята вже підросли, добре себе почувають й охоче виходять на сонечко погратися. І можна побачити, що в кожного кошеня вже свій особливий характер. Тільки гляньте, які вони чудові!” підписали відео на сторінці харківського екопарку у фейсбуці.

Левенята з’явилися в екопарку наприкінці літа. Їхніх батьків – лева Берта та левицю Калію – евакуювали з-під обстрілів навесні 2022 року. Двоє левенят у них народилися в евакуації, а потім усе сімейство стало першими хижаками, яких повернули до харківського екопарку.

Читайте також: Перших хижаків повернули до харківського екопарку (відео)

Автор: Оксана Горун
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Перших хижаків повернули до харківського екопарку (відео)

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 08:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Левенята, яких разом із батьками повернули до харківського екопарку влітку, вже виходять грати на вулицю".