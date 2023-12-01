Левенята підростають у Харкові: екопарк опублікував відео
Фото: скриншот
Левенята, яких разом із батьками повернули до харківського екопарку влітку, вже виходять грати на вулицю.
“Наші левенята вже підросли, добре себе почувають й охоче виходять на сонечко погратися. І можна побачити, що в кожного кошеня вже свій особливий характер. Тільки гляньте, які вони чудові!” – підписали відео на сторінці харківського екопарку у фейсбуці.
Левенята з’явилися в екопарку наприкінці літа. Їхніх батьків – лева Берта та левицю Калію – евакуювали з-під обстрілів навесні 2022 року. Двоє левенят у них народилися в евакуації, а потім усе сімейство стало першими хижаками, яких повернули до харківського екопарку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: львы, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 08:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Левенята, яких разом із батьками повернули до харківського екопарку влітку, вже виходять грати на вулицю".