Львята подрастают в Харькове: экопарк опубликовал видео
Фото: скриншот
Львята, которых вместе с родителями вернули в харьковский экопарк летом, уже выходят играться на улицу.
«Наши львята уже подросли, хорошо себя чувствуют и охотно выходят на солнышко поиграть. И можно увидеть, что у каждого котенка уже свой особый характер. Только посмотрите, какие они замечательные!» — подписали видео на странице харьковского экопарка в facebook.
Львята появились в экопарке в конце лета. Их родителей — льва Берта и львицу Калию — эвакуировали из-под обстрелов весной 2022 года. Двое львят у них родились в эвакуации, а затем все семейство стало первыми хищниками, которых вернули в харьковский экопарк.
Читайте также: Первых хищников вернули в харьковский экопарк (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: львы, экопарк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Львята подрастают в Харькове: экопарк опубликовал видео»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 08:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Львята, которых вместе с родителями вернули в харьковский экопарк летом, уже выходят играться на улицу".