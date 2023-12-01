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Львята подрастают в Харькове: экопарк опубликовал видео

Общество 08:11   01.12.2023
Оксана Горун
Львята подрастают в Харькове: экопарк опубликовал видео Фото: скриншот

Львята, которых вместе с родителями вернули в харьковский экопарк летом, уже выходят играться на улицу.

«Наши львята уже подросли, хорошо себя чувствуют и охотно выходят на солнышко поиграть. И можно увидеть, что у каждого котенка уже свой особый характер. Только посмотрите, какие они замечательные!» — подписали видео на странице харьковского экопарка в facebook.

Львята появились в экопарке в конце лета. Их родителей — льва Берта и львицу Калию — эвакуировали из-под обстрелов весной 2022 года. Двое львят у них родились в эвакуации, а затем все семейство стало первыми хищниками, которых вернули в харьковский экопарк.

Читайте также: Первых хищников вернули в харьковский экопарк (видео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 08:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Львята, которых вместе с родителями вернули в харьковский экопарк летом, уже выходят играться на улицу".