Львята подрастают в Харькове: экопарк опубликовал видео

Львята, которых вместе с родителями вернули в харьковский экопарк летом, уже выходят играться на улицу.

«Наши львята уже подросли, хорошо себя чувствуют и охотно выходят на солнышко поиграть. И можно увидеть, что у каждого котенка уже свой особый характер. Только посмотрите, какие они замечательные!» — подписали видео на странице харьковского экопарка в facebook.

Львята появились в экопарке в конце лета. Их родителей — льва Берта и львицу Калию — эвакуировали из-под обстрелов весной 2022 года. Двое львят у них родились в эвакуации, а затем все семейство стало первыми хищниками, которых вернули в харьковский экопарк.