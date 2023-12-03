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Как под Харьковом заботятся о птицах, не улетевших в теплые края (видео)

Общество 20:47   03.12.2023
Елена Нагорная
Как под Харьковом заботятся о птицах, не улетевших в теплые края (видео)

В экопарке под Харьковом показали озеро, где находят приют лебеди и другие перелетные птицы, которые не смогли отправиться зимовать в теплые края.

О таких пернатых неравнодушные люди сообщают почти ежедневно, пишут в Facebook регионального ландшафтного парка и отмечают, что специалисты кормят этих птиц и ухаживают за ними.

«Здесь соседствуют представители разных видов, среди которых — лебеди, гуси, утки, даже куры есть водоплавающие. Вот такая шумная и беспокойная компания оживляет зимний пейзаж на лебедином озере», — рассказывают в пресс-службе экопарка.

Видео: Facebook экопарка

Напомним, в преддверии 1 июня этого года в экопарке официально сообщили о завершении разминирования первой локации — «Долины альпака». В основном парке на тот момент продолжали работы саперы ГП «Укроборонсервис», которые находили на территории взрывоопасные предметы, в частности, противотанковые мины. С 1 октября в основном парке проходил Бал хризантем. По данным пресс-службы экопарка, территория, где проводилось мероприятие, также уже разминирована.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 20:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке под Харьковом показали озеро, где находят приют лебеди и другие перелетные птицы, которые не смогли отправиться зимовать в теплые края.".