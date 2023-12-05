Що зробили волонтери Харківщини для фронту та жителів – у цифрах (відео)

Волонтери Харківської області передали українським захисникам допомоги на понад 420 мільйонів гривень та взяли участь в евакуації 27 тисяч мешканців небезпечних районів області.

Про це у Міжнародний день волонтера розповів голова Ради волонтерів області Олександр Пєлєхов.

Також, за його словами, за минулий рік благодійники Харківщини передали мешканцям регіону понад 14 мільйонів кілограмів продуктів та близько 1,5 мільйона кілограмів засобів гігієни.

“Тобто це такі досить вагомі цифри, і це все зроблено руками волонтерських, неурядових організацій. Волонтерський рух сьогодні – це база. Це основа нашого громадянського суспільства завтра. І цей рух стає сильнішим. Він стає більш фаховим“, – наголосив Пєлєхов.

Відео: ХОВА

За даними пресслужби ХОВА, на Харківщині здійснюють діяльність понад 450 благодійних організацій, які налічують понад 3 тисячі волонтерів.

За інформацією Координаційного гуманітарного центру, у регіоні 281 благодійний фонд працює у напрямку гуманітарної допомоги. Матерям та дітям допомагають 48 організацій, тваринами опікуються 16, медичною допомогою – 86, правову допомогу надають 16 організацій, соціальні проєкти реалізовують 78 організацій, активну евакуацію проводять 35, а питаннями відновлення інфраструктури опікуються 43 організації.

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За патріотизм, високу громадянську свідомість, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху в умовах воєнного стану та з нагоди Міжнародного дня волонтера почесними грамотами та подяками начальника ХОВА відзначили 62 волонтери області.