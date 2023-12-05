Что сделали волонтеры Харьковщины для фронта и жителей — в цифрах (видео)
Волонтеры Харьковской области передали украинским защитникам помощи на более 420 миллионов гривен и приняли участие в эвакуации 27 тысяч жителей опасных районов области.
Об этом в Международный день волонтера рассказал председатель Совета волонтеров области Александр Пелехов.
Также, по его словам, за прошлый год благотворители Харьковщины передали жителям региона более 14 миллионов килограммов продуктов и около 1,5 миллиона килограммов средств гигиены.
«То есть это такие достаточно весомые цифры, и это все сделано руками волонтерских, неправительственных организаций. Волонтерское движение сегодня — это база. Это основа нашего гражданского общества завтра. И это движение становится сильнее. Оно становится более профессиональным», — подчеркнул Пелехов.
Видео: ХОВА
По данным пресс-службы ХОВА, на Харьковщине осуществляют деятельность более 450 благотворительных организаций, которые насчитывают более 3000 волонтеров.
По информации Координационного гуманитарного центра, в регионе 281 благотворительный фонд работает в направлении гуманитарной помощи. Матерям и детям помогают 48 организаций, животными занимаются 16, медицинской помощью — 86, правовую помощь оказывают 16 организаций, социальные проекты реализуют 78 организаций, активную эвакуацию проводят 35, а вопросами восстановления инфраструктуры занимаются 43 организации.
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За патриотизм, высокое гражданское сознание, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения в условиях военного положения и по случаю Международного дня волонтера почетными грамотами и благодарностями начальника ХОВА отметили 62 волонтера области.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: волонтері, пелехов, синєгубов, Харьков., хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 20:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтеры Харьковской области передали украинским защитникам помощи на более 420 миллионов гривен и приняли участие в эвакуации 27 тысяч жителей опасных районов области.".