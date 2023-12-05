Более 3 тысяч волонтеров работают на Харьковщине

В Международный день волонтера начальник ХОВА Олег Синегубов поздравил волонтеров Харьковщины.

Волонтерская семья области – это более 3 тысяч человек и 470 организаций, сообщил Синегубов.

За патриотизм, высокое гражданское сознание, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения в условиях военного положения и по случаю Международного дня волонтера почетными грамотами и благодарностями начальника Харьковской ОВА отметили 62 волонтера области.