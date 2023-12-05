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Более 3 тысяч волонтеров работают на Харьковщине

Общество 18:24   05.12.2023
Оксана Якушко
Более 3 тысяч волонтеров работают на Харьковщине Фото: ГУ НП в Харьковской области

В Международный день волонтера начальник ХОВА Олег Синегубов поздравил волонтеров Харьковщины.

Волонтерская семья области – это более 3 тысяч человек и 470 организаций, сообщил Синегубов.

За патриотизм, высокое гражданское сознание, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения в условиях военного положения и по случаю Международного дня волонтера почетными грамотами и благодарностями начальника Харьковской ОВА отметили 62 волонтера области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 18:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Международный день волонтера начальник ХОВА Олег Синегубов поздравил волонтеров Харьковщины. ".