Более 3 тысяч волонтеров работают на Харьковщине
Фото: ГУ НП в Харьковской области
В Международный день волонтера начальник ХОВА Олег Синегубов поздравил волонтеров Харьковщины.
Волонтерская семья области – это более 3 тысяч человек и 470 организаций, сообщил Синегубов.
За патриотизм, высокое гражданское сознание, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения в условиях военного положения и по случаю Международного дня волонтера почетными грамотами и благодарностями начальника Харьковской ОВА отметили 62 волонтера области.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: волонтер, Олег Синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 18:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Международный день волонтера начальник ХОВА Олег Синегубов поздравил волонтеров Харьковщины. ".