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Понад 3 тисячі волонтерів працюють на Харківщині

Суспільство 18:24   05.12.2023
Оксана Якушко
Понад 3 тисячі волонтерів працюють на Харківщині

У Міжнародний день волонтера начальник ХОВА Олег Синєгубов привітав волонтерів Харківщини.

Волонтерська родина області – це понад 3 тисяч людей і 470 організацій, повідомив Синєгубов.

За патріотизм, високу громадянську свідомість, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху в умовах воєнного стану та з нагоди Міжнародного дня волонтера почесними грамотами і подяками начальника Харківської ОВА відзначили 62 волонтерів області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 18:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міжнародний день волонтера начальник ХОВА Олег Синєгубов привітав волонтерів Харківщини.".