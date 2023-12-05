Понад 3 тисячі волонтерів працюють на Харківщині

У Міжнародний день волонтера начальник ХОВА Олег Синєгубов привітав волонтерів Харківщини.

Волонтерська родина області – це понад 3 тисяч людей і 470 організацій, повідомив Синєгубов.

За патріотизм, високу громадянську свідомість, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху в умовах воєнного стану та з нагоди Міжнародного дня волонтера почесними грамотами і подяками начальника Харківської ОВА відзначили 62 волонтерів області.