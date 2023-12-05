Понад 3 тисячі волонтерів працюють на Харківщині
У Міжнародний день волонтера начальник ХОВА Олег Синєгубов привітав волонтерів Харківщини.
Волонтерська родина області – це понад 3 тисяч людей і 470 організацій, повідомив Синєгубов.
За патріотизм, високу громадянську свідомість, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху в умовах воєнного стану та з нагоди Міжнародного дня волонтера почесними грамотами і подяками начальника Харківської ОВА відзначили 62 волонтерів області.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: волонтер, Олег Синегубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 18:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міжнародний день волонтера начальник ХОВА Олег Синєгубов привітав волонтерів Харківщини.".