П’ять атак та авіаудар – Генштаб ЗСУ про агресію ворога на Харківщині за добу

Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили п’ять атак російських військових біля села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаудару в районі села Петропавлівка Куп’янського району.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Козача Лопань, Липці, Стариця та Охрімівка на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.