П’ять атак та авіаудар – Генштаб ЗСУ про агресію ворога на Харківщині за добу
Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили п’ять атак російських військових біля села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також супротивник завдав авіаудару в районі села Петропавлівка Куп’янського району.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Козача Лопань, Липці, Стариця та Охрімівка на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, атаки, генштаб, обстріли, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 19:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили п’ять атак російських військових біля села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".