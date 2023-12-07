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П’ять атак та авіаудар – Генштаб ЗСУ про агресію ворога на Харківщині за добу

Події 19:53   07.12.2023
Олена Нагорна
П’ять атак та авіаудар – Генштаб ЗСУ про агресію ворога на Харківщині за добу

Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили п’ять атак російських військових біля села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаудару в районі села Петропавлівка Куп’янського району.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Козача Лопань, Липці, Стариця та Охрімівка на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 19:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили п’ять атак російських військових біля села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".