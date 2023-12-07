Голова Куп’янщини розповів, який населений пункт ворог тероризує найбільше
Протягом останніх двох тижнів найбільше від обстрілів військ РФ у Куп’янському районі Харківської області страждає село Курилівка, розповів в етері національного телемарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
“Туди прилетіло вже декілька керованих авіабомб. Там потрощені приватні будинки, є пошкоджене приватне підприємство сільськогосподарське. На щастя, обійшлося без постраждалих. Однак структура населеного пункту все більше і більше страждає. І ми бачимо, що ця тенденція зберігається“, – констатував Канашевич.
За його словами, ситуація в районі суттєвих змін протягом останнього місяця не зазнала і залишається напруженою: ворог штурмує села Синьківка та Петропавлівка, застосовуючи всі види озброєння.
“Навіть сьогодні нам передавали, було 34 вильоти авіації окупанта, яка так само здійснювала обстріли територій, наближених до населених пунктів, тобто, вочевидь, працювали по позиціях. Ну а вчора в нас був під обстрілом безпосередньо сам Куп’янськ. Прилетіло в адміністративну будівлю, була пошкоджена. І були обстріляні населені пункти біля Куп’янська. Подоли, де були поранені дві жінки, та ж сама Курилівка, Петропавлівка, Дворічна, Синьківка, ті населені пункти, які розташовані вздовж лінії зіткнення. Вони перебувають під постійними обстрілами ворога“, – розповів начальник РВА.
Також він уточнив, що Куп’янськ обстрілюють майже щоденно.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 19:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом останніх двох тижнів найбільше від обстрілів військ РФ у Куп’янському районі Харківської області страждає село Курилівка, розповів в етері національного телемарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.".