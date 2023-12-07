Глава Купянщины сообщил, какой населенный пункт РФ терроризирует больше всего

В течение последних двух недель больше всего от обстрелов войск РФ в Купянском районе Харьковской области страдает село Куриловка, рассказал в эфире национального телемарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Туда прилетело уже несколько управляемых авиабомб. Там разбиты частные дома, есть поврежденное частное предприятие сельскохозяйственное. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако структура населенного пункта все больше и больше страдает. И мы видим, что эта тенденция сохраняется», — констатировал Канашевич.

По его словам, ситуация в районе существенных изменений в течение последнего месяца не претерпела и остается напряженной: враг штурмует села Синьковка и Петропавловка, применяя все виды вооружения.

«Даже сегодня нам передавали, было 34 вылета авиации оккупанта, которая так же осуществляла обстрелы территорий, приближенных к населенным пунктам, то есть, очевидно, работали по позициям. Ну а вчера у нас был под обстрелом непосредственно сам Купянск. Прилетело в административное здание, было повреждено. И были обстреляны населенные пункты возле Купянска. Подолы, где были ранены две женщины, та же самая Куриловка, Петропавловка, Двуречная, Синьковка, те населенные пункты, которые расположены вдоль линии соприкосновения. Они находятся под постоянными обстрелами врага», — рассказал начальник РВА.

Также он уточнил, что Купянск обстреливают почти ежедневно.