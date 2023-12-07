Пять атак и авиаудар — Генштаб ВСУ об агрессии врага на Харьковщине за сутки

Украинские защитники на Харьковщине в течение суток отбили пять атак российских военных возле села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудар в районе села Петропавловка Купянского района.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Уды, Казачья Лопань, Липцы, Старица и Охримовка на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.