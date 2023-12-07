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Пять атак и авиаудар — Генштаб ВСУ об агрессии врага на Харьковщине за сутки

Происшествия 19:53   07.12.2023
Елена Нагорная
Пять атак и авиаудар — Генштаб ВСУ об агрессии врага на Харьковщине за сутки

Украинские защитники на Харьковщине в течение суток отбили пять атак российских военных возле села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудар в районе села Петропавловка Купянского района.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Уды, Казачья Лопань, Липцы, Старица и Охримовка на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 19:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине в течение суток отбили пять атак российских военных возле села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".