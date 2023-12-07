Пять атак и авиаудар — Генштаб ВСУ об агрессии врага на Харьковщине за сутки
Украинские защитники на Харьковщине в течение суток отбили пять атак российских военных возле села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также противник нанес авиаудар в районе села Петропавловка Купянского района.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Уды, Казачья Лопань, Липцы, Старица и Охримовка на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, генштаб, обстрелы, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 19:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине в течение суток отбили пять атак российских военных возле села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".