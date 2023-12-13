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Заблукав: харківські нацгвардійці взяли в полон окупанта з Чечні

Суспільство 12:25   13.12.2023
Вікторія Яковенко
Заблукав: харківські нацгвардійці взяли в полон окупанта з Чечні Фото: Східне оперативно-територіальне об’єднання НГУ

На Запорізькому напрямку нацгвардійці з 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан», що дислокується в Харкові, взяли в полон військовослужбовця армії РФ.

Як повідомили у Східному оперативно-територіальному об’єднанні НГУ, окупант заблукав та вийшов на позиції Сил оборони України. З’ясувалося, що російських військовий 1984 року народження був мобілізований місяць тому і проходив службу у складі 70-го мотострілецького полку, що базується в Чеченській Республіці.

«Зі слів полоненого, у ніч на 2 грудня його перемістили у складі групи військовослужбовців до лісосмуги та розмістили в підземних норах по 2-4 особи. Задля того, щоб запобігти викриттю розташування, особовому складу виходити заборонялося, тож всі фізіологічні потреби задовольнялися «на місці», – розповіли нацгвардійці.

Полонений також повідомив, що чергові зміни на позиції були озброєні лише автоматами та ручними гранатами, а зв’язок забезпечувався дешевою радіостанцією китайського виробництва.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Харківські нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів. Що казали росіяни

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 12:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Запорізькому напрямку нацгвардійці з 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан», що дислокується в Харкові, взяли в полон військовослужбовця армії РФ.".