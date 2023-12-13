Заблудился: харьковские нацгвардейцы взяли в плен оккупанта из Чечни

На Запорожском направлении нацгвардейцы из 3-й бригады оперативного назначения «Спартан», которая дислоцируется в Харькове, взяли в плен военнослужащего армии РФ.

Как сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении НГУ, оккупант заблудился и вышел на позиции Сил обороны Украины.

Выяснилось, что русский военный 1984 года рождения был мобилизован месяц назад и проходил службу в составе 70-го мотострелкового полка, базирующегося в Чеченской Республике.

«Со слов пленника, в ночь на 2 декабря его переместили в состав группы военнослужащих в лесополосу и разместили в подземных норах по 2-4 человека. Чтобы предотвратить разоблачение расположения, личному составу выходить запрещалось, поэтому все физиологические потребности удовлетворялись «на месте», — рассказали нацгвардейцы.

Пленный также сообщил, что дежурные смены на позиции были вооружены только автоматами и ручными гранатами, а связь снабжалась дешевой радиостанцией китайского производства.