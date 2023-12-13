Заблудился: харьковские нацгвардейцы взяли в плен оккупанта из Чечни
На Запорожском направлении нацгвардейцы из 3-й бригады оперативного назначения «Спартан», которая дислоцируется в Харькове, взяли в плен военнослужащего армии РФ.
Как сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении НГУ, оккупант заблудился и вышел на позиции Сил обороны Украины.
Выяснилось, что русский военный 1984 года рождения был мобилизован месяц назад и проходил службу в составе 70-го мотострелкового полка, базирующегося в Чеченской Республике.
«Со слов пленника, в ночь на 2 декабря его переместили в состав группы военнослужащих в лесополосу и разместили в подземных норах по 2-4 человека. Чтобы предотвратить разоблачение расположения, личному составу выходить запрещалось, поэтому все физиологические потребности удовлетворялись «на месте», — рассказали нацгвардейцы.
Пленный также сообщил, что дежурные смены на позиции были вооружены только автоматами и ручными гранатами, а связь снабжалась дешевой радиостанцией китайского производства.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: нацгвардецы, оккупант, плен, Спартан, харьковские, чечня;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 12:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Запорожском направлении нацгвардейцы из 3-й бригады оперативного назначения «Спартан», которая дислоцируется в Харькове, взяли в плен военнослужащего армии РФ.".