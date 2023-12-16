Ожеледиця і туман: прогноз погоди в Харкові та області на 17 грудня

У неділю, 17 грудня, у Харкові та області очікується хмарна погода, часом йтимуть невеликі опади. Також прогнозують туман та ожеледицю.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 9 морозу, вдень – близько 0.

По області температура вночі становитиме від 5 до 10 градусів морозу, місцями 10 – 15 з позначкою «мінус». Вдень – від 3 морозу до 2 тепла.

Раніше синоптики попереджали про небезпеку: завтра по місту та області очікуються тумани, видимістю 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий.