Ожеледиця і туман: прогноз погоди в Харкові та області на 17 грудня
Фото: Олена Нагорна
У неділю, 17 грудня, у Харкові та області очікується хмарна погода, часом йтимуть невеликі опади. Також прогнозують туман та ожеледицю.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 9 морозу, вдень – близько 0.
По області температура вночі становитиме від 5 до 10 градусів морозу, місцями 10 – 15 з позначкою «мінус». Вдень – від 3 морозу до 2 тепла.
Раніше синоптики попереджали про небезпеку: завтра по місту та області очікуються тумани, видимістю 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололед, мороз, погода, синоптики, тепла, туман, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 20:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 17 грудня, у Харкові та області очікується хмарна погода, часом йтимуть невеликі опади. Також прогнозують туман та ожеледицю.".