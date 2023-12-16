Гололед и туман: прогноз погоды в Харькове и области на 17 декабря

В воскресенье, 17 декабря, в Харькове и области ожидается облачная погода, временами пройдут небольшие осадки. Также прогнозируют туман и гололед.

Как сообщают в Региональном центре гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 7 до 9 мороза, днем — около 0.

По области температура ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, местами 10 – 15 с отметкой минус. Днем – от 3 мороза до 2 тепла.

Ранее синоптики предупреждали об опасности: завтра по городу и области ожидаются туманы, видимостью 200 – 500 м. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый.