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Гололед и туман: прогноз погоды в Харькове и области на 17 декабря

Общество 20:12   16.12.2023
Виктория Яковенко
Гололед и туман: прогноз погоды в Харькове и области на 17 декабря Фото: Елена Нагорная

В воскресенье, 17 декабря, в Харькове и области ожидается облачная погода, временами пройдут небольшие осадки. Также прогнозируют туман и гололед.

Как сообщают в Региональном центре гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 7 до 9 мороза, днем — около 0.

По области температура ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, местами 10 – 15 с отметкой минус. Днем – от 3 мороза до 2 тепла.

Ранее синоптики предупреждали об опасности: завтра по городу и области ожидаются туманы, видимостью 200 – 500 м. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 20:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 17 декабря, в Харькове и области ожидается облачная погода, временами пройдут небольшие осадки. Также прогнозируют туман и гололед.".