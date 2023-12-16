Гололед и туман: прогноз погоды в Харькове и области на 17 декабря
Фото: Елена Нагорная
В воскресенье, 17 декабря, в Харькове и области ожидается облачная погода, временами пройдут небольшие осадки. Также прогнозируют туман и гололед.
Как сообщают в Региональном центре гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 7 до 9 мороза, днем — около 0.
По области температура ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, местами 10 – 15 с отметкой минус. Днем – от 3 мороза до 2 тепла.
Ранее синоптики предупреждали об опасности: завтра по городу и области ожидаются туманы, видимостью 200 – 500 м. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, мороз, погода, синоптики, тепла, туман, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 20:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 17 декабря, в Харькове и области ожидается облачная погода, временами пройдут небольшие осадки. Также прогнозируют туман и гололед.".