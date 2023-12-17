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Безугла працює на ворога та зриває мобілізацію – харківський волонтер Донік

Політика 09:28   17.12.2023
Оксана Горун
Безугла працює на ворога та зриває мобілізацію – харківський волонтер Донік Фото: соцмережі

Харківський волонтер Роман Донік відреагував на черговий пост нардепки від “Слуги народу” Мар’яни Безуглої із заявою про “смертельну бюрократію ЗСУ”.

“Те що робить депутат від правлячої партії Мар’яна Безугла, це робота на ворога. В чистому еталонному вигляді. Робота на зрив мобілізації, робота по дискредитації ЗСУ”, — прокоментував Донік пост Безуглої, що опублікований кілька годин тому.

У пості скандальна нардепка заявила про те, що з поля бою нібито не забирають тіло загиблого українського воїна через бюрократію. Інформацію, що ганьбить ЗСУ, вона подала у вигляді діалогу, стверджуючи, що це – цитата з листування з військовими.

“Це свідома маніпуляція та свідома робота на ворога, — вважає харківський волонтер Роман Донік. – Депутата від “Слуги Народу”. Кадр з коптера з загиблим воїном, скоріше за все, з сірої зони або втрачених позицій подається як “щодня ходять повз тіло і не забирають”. Безугла свідомо завертає в інформаційну обгортку наративи російських ІПСО. Користуючись тим що в неї є доступ до інформації, яка зараз цікавить більшість українців, вона це використовує задля дискредитації ЗСУ”.

Він закликав своїх підписників відписатися від Безуглої у фейсбуці та не ставити під її постом жодних реакцій, щоб нардепка не набирала популярності в соцмережі на такому сумнівному “хайпі”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 09:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський волонтер Роман Донік відреагував на черговий пост нардепки від “Слуги народу” Мар’яни Безуглої із заявою про “смертельну бюрократію ЗСУ”".