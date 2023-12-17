Безуглая работает на врага и срывает мобилизацию — харьковский волонтер Доник
Харьковский волонтер Роман Доник отреагировал на очередной пост нардепа от «Слуги народа» Марьяны Безуглой с заявлением о «смертельной бюрократии ВСУ».
«То, что делает депутат от правящей партии Марьяна Безуглая, это работа на врага. В чистом эталонном виде. Работа по срыву мобилизации, работа по дискредитации ВСУ», — прокомментировал Доник пост Безуглой, опубликованный несколько часов назад.
В посте скандальная нардеп заявила о том, что с поля боя якобы не забирают тело погибшего украинского воина из-за бюрократии. Информацию, порочащую ВСУ, она преподнесла в виде диалога, утверждая, что это — цитата из переписки с военными.
«Это сознательная манипуляция и сознательная работа противника, — считает харьковский волонтер Роман Доник. — Депутат от «Слуги Народа». Кадр с коптера с погибшим воином, скорее всего, из «серой» зоны или утраченных позиций подается как «Каждый день ходят мимо тела и не забирают». Безуглая сознательно заворачивает в информационную обертку нарративы российских ИПСО. Пользуясь тем, что у нее есть доступ к информации, которая сейчас интересует большинство украинцев, она это использует для дискредитации ВСУ».
Он призвал своих подписчиков отписаться от Безуглой в facebook и не ставить под ее постом никаких реакций, чтобы нардеп не набирала популярность в соцсети на таком сомнительном «хайпе».
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- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: Безуглая, ВСУ, доник, мобилизация;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 09:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский волонтер Роман Доник отреагировал на очередной пост нардепа от «Слуги народа» Марьяны Безуглой с заявлением о «смертельной бюрократии ВСУ»".