Безуглая работает на врага и срывает мобилизацию — харьковский волонтер Доник

Харьковский волонтер Роман Доник отреагировал на очередной пост нардепа от «Слуги народа» Марьяны Безуглой с заявлением о «смертельной бюрократии ВСУ».

«То, что делает депутат от правящей партии Марьяна Безуглая, это работа на врага. В чистом эталонном виде. Работа по срыву мобилизации, работа по дискредитации ВСУ», — прокомментировал Доник пост Безуглой, опубликованный несколько часов назад.

В посте скандальная нардеп заявила о том, что с поля боя якобы не забирают тело погибшего украинского воина из-за бюрократии. Информацию, порочащую ВСУ, она преподнесла в виде диалога, утверждая, что это — цитата из переписки с военными.

«Это сознательная манипуляция и сознательная работа противника, — считает харьковский волонтер Роман Доник. — Депутат от «Слуги Народа». Кадр с коптера с погибшим воином, скорее всего, из «серой» зоны или утраченных позиций подается как «Каждый день ходят мимо тела и не забирают». Безуглая сознательно заворачивает в информационную обертку нарративы российских ИПСО. Пользуясь тем, что у нее есть доступ к информации, которая сейчас интересует большинство украинцев, она это использует для дискредитации ВСУ».

Он призвал своих подписчиков отписаться от Безуглой в facebook и не ставить под ее постом никаких реакций, чтобы нардеп не набирала популярность в соцсети на таком сомнительном «хайпе».