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8 тис. грн – дітям загиблих воїнів: коли почнуть виплачувати – мерія Харкова

Суспільство 11:22   19.12.2023
Вікторія Яковенко
8 тис. грн – дітям загиблих воїнів: коли почнуть виплачувати – мерія Харкова Фото: Харківська міськрада

У Харкові дітям загиблих українських воїнів щомісяця виплачуватимуть 8 тисяч гривень. Розпочати виплати планують у 2024 році.

За даними Харківської міськради, допомога передбачена:

– дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України,

– дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях.

У мерії зазначили, що умова для отримання допомоги – перебування на обліку в управліннях соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради з відповідним статусом.

Рішення про виплату грошової допомоги дітям загиблих військових ухвалили депутати міськради під час 20 сесії. Ці кошти передбачили в Програмі сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 11:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові дітям загиблих українських воїнів щомісяця виплачуватимуть 8 тисяч гривень. Розпочати виплати планують у 2024 році.".