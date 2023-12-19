8 тис. грн – дітям загиблих воїнів: коли почнуть виплачувати – мерія Харкова

У Харкові дітям загиблих українських воїнів щомісяця виплачуватимуть 8 тисяч гривень. Розпочати виплати планують у 2024 році.

За даними Харківської міськради, допомога передбачена:

– дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України,

– дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях.

У мерії зазначили, що умова для отримання допомоги – перебування на обліку в управліннях соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради з відповідним статусом.

Рішення про виплату грошової допомоги дітям загиблих військових ухвалили депутати міськради під час 20 сесії. Ці кошти передбачили в Програмі сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки.