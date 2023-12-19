8 тис. грн – дітям загиблих воїнів: коли почнуть виплачувати – мерія Харкова
У Харкові дітям загиблих українських воїнів щомісяця виплачуватимуть 8 тисяч гривень. Розпочати виплати планують у 2024 році.
За даними Харківської міськради, допомога передбачена:
– дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України,
– дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях.
У мерії зазначили, що умова для отримання допомоги – перебування на обліку в управліннях соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради з відповідним статусом.
Рішення про виплату грошової допомоги дітям загиблих військових ухвалили депутати міськради під час 20 сесії. Ці кошти передбачили в Програмі сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бюджет, воины, діти, депутаты, загиблі, міськрада, сесія, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 11:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові дітям загиблих українських воїнів щомісяця виплачуватимуть 8 тисяч гривень. Розпочати виплати планують у 2024 році.".