8 тыс. грн – детям погибших воинов: когда начнут выплачивать — мэрия Харькова

В Харькове детям погибших украинских воинов будут ежемесячно выплачивать 8 тысяч гривен. Начать выплаты планируют в 2024 году.

По данным Харьковского горсовета, помощь предусмотрена:

— детям погибших (умерших) защитников и защитниц Украины,

— детям погибших (умерших) во время проведения антитеррористической операции, осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

В мэрии отметили, что условие для получения помощи – пребывание на учете в управлениях социальной защиты населения администраций районов Харьковского городского совета с соответствующим статусом.

Решение о выплате денежной помощи детям погибших военных приняли депутаты горсовета во время 20-й сессии. Эти средства предусмотрели в Программе содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2021-2025 годы.