8 тыс. грн – детям погибших воинов: когда начнут выплачивать — мэрия Харькова
В Харькове детям погибших украинских воинов будут ежемесячно выплачивать 8 тысяч гривен. Начать выплаты планируют в 2024 году.
По данным Харьковского горсовета, помощь предусмотрена:
— детям погибших (умерших) защитников и защитниц Украины,
— детям погибших (умерших) во время проведения антитеррористической операции, осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.
В мэрии отметили, что условие для получения помощи – пребывание на учете в управлениях социальной защиты населения администраций районов Харьковского городского совета с соответствующим статусом.
Решение о выплате денежной помощи детям погибших военных приняли депутаты горсовета во время 20-й сессии. Эти средства предусмотрели в Программе содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2021-2025 годы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюджет, воины, діти, депутаты, дети, загиблі, міськрада, погибшие, сесія, сессия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 11:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове детям погибших украинских воинов будут ежемесячно выплачивать 8 тысяч гривен. Начать выплаты планируют в 2024 году.".