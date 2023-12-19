Live
  • Вт 19.12.2023
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 37.19
  • EUR 40.59

8 тыс. грн – детям погибших воинов: когда начнут выплачивать — мэрия Харькова

Общество 11:22   19.12.2023
Виктория Яковенко
8 тыс. грн – детям погибших воинов: когда начнут выплачивать — мэрия Харькова Фото: Харьковский горсовет

В Харькове детям погибших украинских воинов будут ежемесячно выплачивать 8 тысяч гривен. Начать выплаты планируют в 2024 году.

По данным Харьковского горсовета, помощь предусмотрена:

— детям погибших (умерших) защитников и защитниц Украины,

— детям погибших (умерших) во время проведения антитеррористической операции, осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

В мэрии отметили, что условие для получения помощи – пребывание на учете в управлениях социальной защиты населения администраций районов Харьковского городского совета с соответствующим статусом.

Решение о выплате денежной помощи детям погибших военных приняли депутаты горсовета во время 20-й сессии. Эти средства предусмотрели в Программе содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2021-2025 годы.

Читайте также: Приоритеты Харькова в 2024-м: меньше денег зоопарку и больше образованию

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)
Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)
18.12.2023, 20:34
В Харькове перенесли сессию облсовета: за что будут голосовать
В Харькове перенесли сессию облсовета: за что будут голосовать
19.12.2023, 09:32
Планы РФ по захвату Харькова: аналитик оценил, хватит ли сил
Планы РФ по захвату Харькова: аналитик оценил, хватит ли сил
19.12.2023, 10:43
Будет громко: ХОВА предупредила о планируемом взрыве
Будет громко: ХОВА предупредила о планируемом взрыве
19.12.2023, 09:58
Что есть в доме в Сокольниках: в Харькове стартовала продажа квартир (видео)
Что есть в доме в Сокольниках: в Харькове стартовала продажа квартир (видео)
18.12.2023, 12:40
«Мышиная лихорадка» «косит» россиян на Купянщине – ГУР
«Мышиная лихорадка» «косит» россиян на Купянщине – ГУР
19.12.2023, 11:39

Новости по теме:

07:45
Почти 33 млрд грн на Харьковщине заплатили в госбюджет — ГНС
21:33
Приоритеты Харькова в 2024-м: меньше денег зоопарку и больше образованию
09:40
Харьковщина получила 2 млрд на фортификации: что беспокоит борцов с коррупцией
11:13
Деньги на образование и ремонт подвала в ХНАТОБе: изменения в бюджете Харькова
23:19
Анонсируемое Тереховым сокращение чиновников. Аналитики разобрали бюджет-2024

Вы читали новость: «8 тыс. грн – детям погибших воинов: когда начнут выплачивать — мэрия Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 11:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове детям погибших украинских воинов будут ежемесячно выплачивать 8 тысяч гривен. Начать выплаты планируют в 2024 году.".