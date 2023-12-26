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Резиденція Святого Миколая відкрила свої двері у метро Харкова: графік (фото)

Суспільство 20:21   26.12.2023
Вікторія Яковенко
Резиденція Святого Миколая відкрила свої двері у метро Харкова: графік (фото) Фото: Харківська міськрада

У метро Харкова відкрилася для відвідувачів резиденція Святого Миколая.

За даними Харківської міськради, резиденція на станції «Історичний музей» працюватиме щодня до 6 січня, з 14:00 до 18:00.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 20:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У метро Харкова відкрилася для відвідувачів резиденція Святого Миколая.".