Резиденция Святого Николая открыла свои двери в метро Харькова: график (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В метро Харькова открылась для посетителей резиденция Святого Николая.
По данным Харьковского горсовета, резиденция на станции «Исторический музей» будет работать ежедневно до 6 января с 14:00 до 18:00.
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 20:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В метро Харькова открылась для посетителей резиденция Святого Николая.".