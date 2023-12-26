Live
  • Вт 26.12.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.52
  • EUR 41.36

Резиденция Святого Николая открыла свои двери в метро Харькова: график (фото)

Общество 20:21   26.12.2023
Виктория Яковенко
Резиденция Святого Николая открыла свои двери в метро Харькова: график (фото) Фото: Харьковский горсовет

В метро Харькова открылась для посетителей резиденция Святого Николая.

По данным Харьковского горсовета, резиденция на станции «Исторический музей» будет работать ежедневно до 6 января с 14:00 до 18:00.

01

02

03

05

06

07

08
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: Терехов рассказал, как в Харькове будут праздновать Новый год (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Салтовский мясокомбинат» открыл в Харькове социальный супермаркет «Рулька»
«Салтовский мясокомбинат» открыл в Харькове социальный супермаркет «Рулька»
26.12.2023, 11:50
«Работой их пока недоволен» — Залужный о ТЦК
«Работой их пока недоволен» — Залужный о ТЦК
26.12.2023, 18:10
Лучше побыть дома – ХОВА о вероятности ударов РФ на Новый год по Харьковщине
Лучше побыть дома – ХОВА о вероятности ударов РФ на Новый год по Харьковщине
26.12.2023, 13:55
Будут ли ограничения в работе магазинов на Новый год – ответ Синегубова
Будут ли ограничения в работе магазинов на Новый год – ответ Синегубова
26.12.2023, 13:03
Терехов рассказал, как в Харькове будут праздновать Новый год (видео)
Терехов рассказал, как в Харькове будут праздновать Новый год (видео)
26.12.2023, 12:00
В среду в Харьковской области откроют движение на важной трассе: подробности
В среду в Харьковской области откроют движение на важной трассе: подробности
26.12.2023, 21:09

Новости по теме:

17:08
Концерты в метро Харькова: кто и где выступает сегодня
16:38
В этом году в Харькове восстановили 57 домов, разрушенных обстрелами – Терехов
14:17
Уличное освещение в Харькове будет работать дольше – мэрия
07:42
Качество образования в Харькове повысилось – Терехов о работе метрошколы
15:32
Восстановление разрушенных домов на Салтовке: на каком этапе работы (фото)

Вы читали новость: «Резиденция Святого Николая открыла свои двери в метро Харькова: график (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 20:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В метро Харькова открылась для посетителей резиденция Святого Николая.".