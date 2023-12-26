Якість освіти у Харкові підвищилась – Терехов про роботу метрошколи (фото)

У метро Харкова наразі уроки відвідують 2018 учнів, на початку навчального року – 890 школярів, повідомив мер міста Ігор Терехов.

У Харківській міськраді зазначили: Терехов підкреслив, що завдяки офлайн-навчанню, яке організували в метро, підвищилася якість освіти. За його словами, особливо це позначилося на учнях початкової школи, які стали більш соціалізованими.

«На жаль, ми вичерпали всі можливості метрошколи і не можемо збільшувати кількість класів, тому будуємо нову підземну школу. Хочу, щоб у березні вона вже почала працювати», – сказав Терехов.

Також мер нагадав, що з січня в Харкові почне функціонувати метросадок.