Якість освіти у Харкові підвищилась – Терехов про роботу метрошколи (фото)
Фото: Харківська міськрада
У метро Харкова наразі уроки відвідують 2018 учнів, на початку навчального року – 890 школярів, повідомив мер міста Ігор Терехов.
У Харківській міськраді зазначили: Терехов підкреслив, що завдяки офлайн-навчанню, яке організували в метро, підвищилася якість освіти. За його словами, особливо це позначилося на учнях початкової школи, які стали більш соціалізованими.
«На жаль, ми вичерпали всі можливості метрошколи і не можемо збільшувати кількість класів, тому будуємо нову підземну школу. Хочу, щоб у березні вона вже почала працювати», – сказав Терехов.
Також мер нагадав, що з січня в Харкові почне функціонувати метросадок.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, метрошкола, образование, терехов, ученики, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 07:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У метро Харкова наразі уроки відвідують 2018 учнів, на початку навчального року – 890 школярів, повідомив мер міста Ігор Терехов.".