Live
  • Вт 26.12.2023
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 37.52
  • EUR 41.36

Якість освіти у Харкові підвищилась – Терехов про роботу метрошколи (фото)

Суспільство 07:42   26.12.2023
Вікторія Яковенко
Якість освіти у Харкові підвищилась – Терехов про роботу метрошколи (фото) Фото: Харківська міськрада

У метро Харкова наразі уроки відвідують 2018 учнів, на початку навчального року – 890 школярів, повідомив мер міста Ігор Терехов.

У Харківській міськраді зазначили: Терехов підкреслив, що завдяки офлайн-навчанню, яке організували в метро, підвищилася якість освіти. За його словами, особливо це позначилося на учнях початкової школи, які стали більш соціалізованими.

«На жаль, ми вичерпали всі можливості метрошколи і не можемо збільшувати кількість класів, тому будуємо нову підземну школу. Хочу, щоб у березні вона вже почала працювати», – сказав Терехов.

Також мер нагадав, що з січня в Харкові почне функціонувати метросадок.

02

03

04

05

06
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: “Цього критично мало” – експертка про навчання під землею в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 26.12: зведення Генштабу, загиблий в пожежі, обстріли
Головні новини Харкова 26.12: зведення Генштабу, загиблий в пожежі, обстріли
26.12.2023, 08:44
Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
24.12.2023, 08:24
Синєгубов повідомив про пораненого та ворожі удари на Харківщині
Синєгубов повідомив про пораненого та ворожі удари на Харківщині
26.12.2023, 08:39
Загорівся одяг: на Харківщині в пожежі загинув чоловік – ДСНС
Загорівся одяг: на Харківщині в пожежі загинув чоловік – ДСНС
26.12.2023, 08:02
Якість освіти у Харкові підвищилась – Терехов про роботу метрошколи (фото)
Якість освіти у Харкові підвищилась – Терехов про роботу метрошколи (фото)
26.12.2023, 07:42
Сьогодні 26 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 грудня: яке свято та день в історії
26.12.2023, 06:00

Новини за темою:

15:32
Відбудова зруйнованих домів на Салтівці: на якому етапі роботи (фото)
14:43
Скільки коштуватиме харчування учнів шкіл на день – мерія Харкова
13:29
На добу у Харкові перекриють вулицю: подробиці
13:11
У Харкові дерево впало на проїжджу частину (фото)
11:22
8 тис. грн – дітям загиблих воїнів: коли почнуть виплачувати – мерія Харкова

Ви читали новину: «Якість освіти у Харкові підвищилась – Терехов про роботу метрошколи (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 07:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У метро Харкова наразі уроки відвідують 2018 учнів, на початку навчального року – 890 школярів, повідомив мер міста Ігор Терехов.".