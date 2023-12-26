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Качество образования в Харькове повысилось – Терехов о работе метрошколы

Общество 07:42   26.12.2023
Виктория Яковенко
Качество образования в Харькове повысилось – Терехов о работе метрошколы Фото: Харьковский горсовет

В метро Харькова уроки посещают 2018 учеников, в начале учебного года – 890 школьников, сообщил мэр города Игорь Терехов.

В Харьковском горсовете отметили: Терехов подчеркнул, что благодаря офлайн-обучению, которое организовали в метро, повысилось качество образования. По его словам, особенно это сказалось на учениках начальной школы, которые стали более социализированными.

«К сожалению, мы исчерпали все возможности метрошколы и не можем увеличивать количество классов, поэтому строим новую подземную школу. Хочу, чтобы в марте она уже начала работать», — сказал Терехов.

Также мэр напомнил, что с января в Харькове начнет функционировать метросад.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 07:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В метро Харькова уроки посещают 2018 учеников, в начале учебного года – 890 школьников, сообщил мэр города Игорь Терехов.".