Качество образования в Харькове повысилось – Терехов о работе метрошколы
Фото: Харьковский горсовет
В метро Харькова уроки посещают 2018 учеников, в начале учебного года – 890 школьников, сообщил мэр города Игорь Терехов.
В Харьковском горсовете отметили: Терехов подчеркнул, что благодаря офлайн-обучению, которое организовали в метро, повысилось качество образования. По его словам, особенно это сказалось на учениках начальной школы, которые стали более социализированными.
«К сожалению, мы исчерпали все возможности метрошколы и не можем увеличивать количество классов, поэтому строим новую подземную школу. Хочу, чтобы в марте она уже начала работать», — сказал Терехов.
Также мэр напомнил, что с января в Харькове начнет функционировать метросад.
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 07:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В метро Харькова уроки посещают 2018 учеников, в начале учебного года – 890 школьников, сообщил мэр города Игорь Терехов.".