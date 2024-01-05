Вибух прогримить на півночі Харківщини після полудня

З 12:00 до 12:30 5 січня на території Золочівської громади Богодухівського району співробітники ДСНС проведуть контрольований підрив вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомляють у фейсбуці Золочівської селищної ради та просять мешканців зберігати спокій.