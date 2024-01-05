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Вибух прогримить на півночі Харківщини після полудня

Суспільство 09:33   05.01.2024
Олена Нагорна
Вибух прогримить на півночі Харківщини після полудня

З 12:00 до 12:30 5 січня на території Золочівської громади Богодухівського району співробітники ДСНС проведуть контрольований підрив вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомляють у фейсбуці Золочівської селищної ради та просять мешканців зберігати спокій.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 09:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 12:00 до 12:30 5 січня на території Золочівської громади Богодухівського району співробітники ДСНС проведуть контрольований підрив вибухонебезпечного предмета.".