Вибух прогримить на півночі Харківщини після полудня
З 12:00 до 12:30 5 січня на території Золочівської громади Богодухівського району співробітники ДСНС проведуть контрольований підрив вибухонебезпечного предмета.
Про це повідомляють у фейсбуці Золочівської селищної ради та просять мешканців зберігати спокій.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибух, ГСЧС, золочів, подрыв, розмінування, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 09:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 12:00 до 12:30 5 січня на території Золочівської громади Богодухівського району співробітники ДСНС проведуть контрольований підрив вибухонебезпечного предмета.".