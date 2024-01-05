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Взрыв прогремит на севере Харьковщины после полудня

Общество 09:33   05.01.2024
Елена Нагорная
Взрыв прогремит на севере Харьковщины после полудня

С 12:00 до 12:30 5 января на территории Золочевской громады Богодуховского района сотрудники ГСЧС проведут контролируемый подрыв взрывоопасного предмета.

Об этом сообщают в Facebook Золочевского поселкового совета и просят жителей сохранять спокойствие.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 09:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 12:00 до 12:30 5 января на территории Золочевской громады Богодуховского района сотрудники ГСЧС проведут контролируемый подрыв взрывоопасного предмета.".