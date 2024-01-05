Взрыв прогремит на севере Харьковщины после полудня

С 12:00 до 12:30 5 января на территории Золочевской громады Богодуховского района сотрудники ГСЧС проведут контролируемый подрыв взрывоопасного предмета.

Об этом сообщают в Facebook Золочевского поселкового совета и просят жителей сохранять спокойствие.