Синегубов: о вечернем ракетном ударе по селу под Харьковом и артобстрелах

По селу Липцы Харьковского района войска РФ вечером 4 января нанесли ракетный удар и обстреляли населенный пункт из артиллерии и РСЗО, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Оккупанты били дважды — в 20:00 и 20:50. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Артиллерийским и минометным ударам врага в течение суток подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины. Это в частности: Уды Богодуховского района; Волчанск, Малая Волчья Чугуевского района; Потихоново, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Сегодня в 00:05 враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. Поврежден частный дом. Без пострадавших.