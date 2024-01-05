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Синегубов: о вечернем ракетном ударе по селу под Харьковом и артобстрелах

Происшествия 08:27   05.01.2024
Елена Нагорная
Синегубов: о вечернем ракетном ударе по селу под Харьковом и артобстрелах

По селу Липцы Харьковского района войска РФ вечером 4 января нанесли ракетный удар и обстреляли населенный пункт из артиллерии и РСЗО, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Оккупанты били дважды — в 20:00 и 20:50. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Артиллерийским и минометным ударам врага в течение суток подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины. Это в частности: Уды Богодуховского района; Волчанск, Малая Волчья Чугуевского района; Потихоново, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Сегодня в 00:05 враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. Поврежден частный дом. Без пострадавших.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 08:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По селу Липцы Харьковского района войска РФ вечером 4 января нанесли ракетный удар и обстреляли населенный пункт из артиллерии и РСЗО, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".