Синєгубов: про вечірній ракетний удар по селу під Харковом та артобстріли
По селу Липці Харківського району війська РФ увечері 4 січня завдали ракетного удару та обстріляли населений пункт з артилерії та РСЗВ, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Окупанти били двічі – о 20:00 та 20:50. Даних про руйнування та постраждалих немає.
Артилерійських та мінометних ударів ворога протягом доби зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Це зокрема: Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.
Сьогодні о 00:05 ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 08:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По селу Липці Харківського району війська РФ увечері 4 січня завдали ракетного удару та обстріляли населений пункт з артилерії та РСЗВ, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".