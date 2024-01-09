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“Справа принципу” – Коваленко про наступ військ РФ на Харківщині

Суспільство 21:07   09.01.2024
Олена Нагорна
“Справа принципу” – Коваленко про наступ військ РФ на Харківщині

Наступ на ділянці біля села Синьківка Харківської області для командування військ РФ стає справою принципу з огляду на те, що про його нібито захоплення супротивник заявляв ще у серпні 2023 року, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Можливо, саме з цієї причини їхнє командування сміливо відправляє найбільш боєздатні бригади зі складу УВ “Центр” з Лиманського напрямку під Авдіївку, а УВ “Захід” не чіпає, намагаючись все ж таки продавити Синьківку”, – припускає Коваленко.

За його словами, наступ на Лимано-Куп’янській осі РФ розгорнула наприкінці травня – на початку червня 2023 року, для чого задіяла групи військ «Захід» і «Центр» загальною чисельністю 100 тисяч особового складу.

За пів року росіяни, зазначає Коваленко, мають мінімальне просування в напрямку Куп’янська з просіданням у районі Синьківки, “де укріпрайон СОУ ніяк не піддається розтину”.

“У напрямку на Борову «наступ» російських військ почався не як належить, з розвідки боєм, а одразу з використанням основних ударних груп, кістяком яких були танкові підрозділи, зокрема 12 та 13 ТП 4 ТД, і закінчився тим, що ці танкові полки змушені зараз відновлювати боєздатність”, – додав Коваленко.

Докладніше про переміщення військ РФ на Харківський напрямок та доукомплектування ворожих підрозділів під Куп’янськом — в  аналітиці військового оглядача групи «Інформаційний спротив» Костянтина Машовця станом на ранок 8 січня.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 21:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступ на ділянці біля села Синьківка Харківської області для командування військ РФ стає справою принципу з огляду на те, що про його нібито захоплення супротивник заявляв ще у серпні 2023 року, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.".