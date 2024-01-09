«Дело принципа» — Коваленко о наступлении войск РФ на Харьковщине

Наступление на участке возле села Синьковка Харьковской области для командования войск РФ становится делом принципа, учитывая, что о его якобы захвате противник заявлял еще в августе 2023 года, считает военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко.

“Возможно, именно по этой причине их командование смело отправляет наиболее боеспособные бригады из состава ГВ «Центр» с Лиманского направления под Авдеевку, а ГВ «Запад» не трогает, пытаясь всё же продавить Синьковку”, — предполагает Коваленко.

По его словам, наступление по Лимано-Купянской оси РФ развернула в конце мая-начале июня 2023 года, для чего задействовала группы войск «Запад» и «Центр» общей численностью 100 тысяч личного состава.

За полгода россияне, отмечает Коваленко, имеют минимальное продвижение в направлении Купянска с проседанием в районе Синьковки, “где укрепрайон СОУ никак не поддаётся вскрытию”.

“В направлении на Боровую «наступление» российских войск началось не как полагается, с разведки боем, а сразу с использованием основных ударных групп, костяком которых были танковые подразделения, в частности 12-й и 13-й ТП 4 ТД, и закончилось тем, что данные танковые полки вынуждены сейчас восстанавливать боеспособность”, — добавил Коваленко.

Подробнее о перемещении войск РФ на Харьковское направление и доукомплектовании подразделений под Купянском — в аналитике военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца по состоянию на утро 8 января.